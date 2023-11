Sono anni che la Lionsgate lavora per voler portare sul grande schermo una versione live-action di Naruto, il celebre manga tradotto anche in due serie anime, in dieci film animati, romanzi e videogiochi.

Il progetto sembra aver trovato nuova linfa, perché come riporta Variety lo studio ha affidato il compito di scrivere la sceneggiatura a Tasha Huo, che di recente ha lavorato al nuovo film di Red Sonja, ma anche alla serie di Tomb Raider per Netflix.

Nel 2016, ricordiamo, nella produzione del progetto era stato coinvolto anche Masashi Kishimoto, il disegnatore e autore del manga sopracitato. Michael Gracey (The Greatest Showman) avrebbe invece dovuto dirigere il progetto, ma ad oggi non è chiaro se sarà effettivamente così.

La trama di Naruto segue le avventure del giovane Naruto Uzumaki, un ninja inetto che insegue il sogno di diventare Hokage e diventa via via più esperto.

