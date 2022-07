Natalie Portman spiega che suo figlio le ha chiesto di continuare a girare film Marvel

Nel corso di una chiacchierata per un nuovo episodio di Running Wild With Bear Grylls: The Challenge, Natalie Portman ha parlato di Thor: Love and Thunder e del suo ritorno alla Marvel.

L’attrice ha ammesso di aver apprezzato l’idea proposta dai Marvel Studios di farla tornare nei film nelle vesti della Potente Thor e ha poi parlato di suo figlio:

Ho amato il fatto che sia tornata come Thor, non so se mi spiego. Thor è un’idea, non necessariamente una sola persona. E poi sono felice di poter fare film che piacciono a mio figlio, che in effetti mi ha detto: “Puoi continuare a girare film Marvel?”.

L’attrice ha inoltre parlato dei supereroi preferiti del giovane Aleph:

Ama Doctor Strange, ma anche Thor naturalmente.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

