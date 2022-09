Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton nel prossimo film di Todd Haynes

Secondo quanto riportato da Deadline Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton (Il sole è anche una stella) saranno i protagonisti di May December, prossimo film che verrà diretto da Todd Haynes (Carol).

L’opera si ambienta 20 anni dopo la sconvolgente storia d’amore tra un’insegnante e uno studente. Julianne Moore veste i panni di Gracie, mentre Melton sarà Joe, il suo giovane marito. I gemelli della coppia stanno per diplomarsi, e un film biografico sulla coppia sta per essere realizzato, così Elizabeth, un’attrice hollywoodiana che interpreterà Grace, si presenta a casa dei due per studiare il suo “personaggio”. Il film esplorerà la verità di una narrazione e la difficoltà nel comprendere appieno un’altra persona

Samy Burch ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio basandosi su una storia dello stesso Burch e di Alex Mechanik.

Jessica Elbaum e Will Ferrell della Gloria Sanchez Productions produrranno il film con Christine Vachon e Pam Koffler della Killer Films insieme alla Portman e a Sophie Mas attraverso la MountainA.

