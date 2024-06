Nel nuovo numero di Total Film (via Games Radar), Natalie Portman ha parlato brevemente della possibilità di tornare a interpretare Jane Foster nell’Universo Marvel.

L’ultima volta che abbiamo visto l’attrice è stato in Thor: Love and Thunder, in cui il personaggio muore e si ritrova nel Valhalla, accolta da Heimdall.

“Oh, non ne ho idea” ha dichiarato l’attrice. “Insomma, nessuno me l’ha chiesto, perciò non lo so. Ma di certo è stato incredibilmente divertente“.

Cosa ne pensate delle parole di Natalie Portman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate