Niente Oscar in bella mostra a casa di Natalie Portman. Durante un’intervista con Variety, l’attrice ha svelato dove conserva il suo Academy Award.

“No, no, non è in mostra. È in una cassaforte” ha spiegato l’attrice, prima di aggiungere:

C’è stato un momento in cui mio marito voleva mettermi in imbarazzo. All’epoca di Black Swan mise tutti i trofei sul caminetto e io gli dissi: “Ok, devo nascondere tutto subito”. È bellissimo ottenere riconoscimenti, ma non possono essere fonte di motivazione, perché può diventare logorante.

