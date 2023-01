Nate Moore sul futuro di Harry Styles nell’Universo Marvel: “Ci sono altre storie da raccontare”

Con Eternals di Chloe Zhao, Harry Styles ha fatto il suo ingresso nell’universo Marvel nei panni di Eros, interpretando il personaggio per una scena dei titoli di coda.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato i dubbi in proposito di Iman Vellani, che si chiedeva se la partecipazione dell’attore non fosse “una tantum”, ma oggi il produttore Nate Moore ha chiarito le intenzioni dei Marvel Studios in un’intervista con Deadline:

“Non abbiamo scelto Harry solo per una scena dei titoli di coda” ha spiegato. “Ci sono altre storie da raccontare con quel personaggio. Ha un legame interessante con Thanos, è il suo fratellastro. Hanno lo stesso padre“.

Ha poi aggiunto: “È un personaggio complesso, ma spassoso”.