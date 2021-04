Arriva da Rbb Today la notizia che, regista di Shin Godzilla, Shin Ultraman e il recentemente annunciato Shin Kamen Rider vorrebbe realizzare un remake live action di(風の谷のナウシカ Kaze no tani no Naushika) celeberrimo film d’animazione del 1984 diretto da Hayao Miyazaki.

È stato il produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki a rivelare la cosa (fra l’altro, il Dio Guerriero di Nausicaä della Valle del vento era stato animato proprio da Anno) durante un’apparizione al talk show nipponico Bokura no Jidai. Durante la trasmissione, l’attore Hidetaka Yoshioka ha detto che il regista Takashi Yamazaki (Always: Sunset on Third Street) dice da sempre di voler dare forma a un live action del cartoon, ed è stato a quel punto che Toshio Suzuki ha specificato di esserne a conoscenza e di averne parlato con lo stesso Yamazaki aggiungendo: “Anche Hideaki Anno dice da sempre di volerlo fare. L’unico che non vuole è Hayao Miyazaki”.

Hayao Miyazaki ha diretto Nausicaä della Valle del vento, uscito nei cinema nipponici nel 1984, basandosi sul suo omonimo manga datato 1982. Anche se, tecnicamente, non è stato prodotto dallo Studio Ghibli, che ha ufficialmente aperto i battenti nell’anno successivo, nel 1985, viene comunque convenzionalmente inserito nella “collezione” dello Studio. Anche in Italia, può essere infatti reperito nel catalogo home video della Lucky Red con etichetta “Studio Ghibli”.

Ecco la sinossi:

E’ trascorso un millennio da quando una serie di guerre, culminata nelle esplosioni termonucleari dei Sette Giorni del Fuoco, ha alterato l’ecosistema mondiale. Il Mare della Rovina si è espanso drammaticamente, occupando i regni degli uomini e invadendo la Terra con i suoi insetti giganti e le sue spore velenose. Solo pochi territori sono rimasti indenni, ma i loro abitanti continuano incessantemente a combattere tra loro. In un regno neutrale e pacifico, la Valle del Vento, vive la principessa Nausicaa, dotata di un potere extrasensoriale che le permette di comunicare con gli animali e con i temibili insetti Ohm. Nausicaa è convinta che la soluzione non sia attaccare gli insetti, bensì comprendere il segreto alla base del Mare della Rovina.

Vi piacerebbe un remake live action di Nausicaä diretto da Hideaki Anno?