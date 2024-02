Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One, è ora sulla bocca di tutti. Non solo ha diretto un film che è stato un successo mondiale, ma è anche candidato agli Oscar nella categoria migliori effetti speciali proprio per la pellicola sul kaiju giapponese. Yamazaki però sogna da anni di dirigere l’adattamento di un famoso film dello Studio Ghibli: Nausicaä della Valle del Vento.

Vi avevamo già raccontato la notizia un paio di anni fa, prima che Takashi fosse così popolare. Raccontava a tal proposito Toshio Suzuki, produttore esecutivo e co-fondatore dello Studio Ghibli, ospite qualche anno fa di un programma televisivo giapponese, di aver più volte rifiutato la proposta del regista:

L’ho sentito dire molte volte personalmente da Yamazaki. Ma la risposta è sempre stata no.

Lo Studio Ghibli infatti non ha mai autorizzato un live action dei suoi film e Hayao Miyazaki è molto protettivo con le sue opere! Ad ogni modo, dato il successo attuale di Yamazaki, se le cose dovessero cambiare il regista sarebbe sicuramente un ottimo candidato per un adattamento di Nausicaä della Valle del Vento.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate