Neil Gaiman parla del film di Doctor Strange che aveva proposto a Kevin Feige

Durante gli impegni stampa di The Sandman, la serie TV Netflix basata sull’omonimo fumetto, Neil Gaiman ha potuto parlare anche del film di Doctor Strange che lui e Guillermo Del Toro avevano proposto a Kevin Feige e ai Marvel Studios anni fa.

L’autore ha avuto modo di parlarne insieme al giornalista di MTV Josh Horowitz in un evento live durante il quale ha raccontato:

Kevin ed io abbiamo parlato di svariate cose nel corso del tempo […] Ricordo che nel 2007 ho avuto delle conversazioni molto minimaliste insieme a Kevin Feige in merito a Doctor Strange. Poi ne parlai anche con Guillermo Del Toro, io e lui avevamo delle idee su Doctor Strange e io cominciai a dire a Kevin che “Potrei fare Doctor Strange con Guillermo”. Fondamentalmente mi disse che volevano concentrarsi sui personaggi di punta in quel preciso momento, Doctor Strange era in programma, ma non in quel momento.