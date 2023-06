In un’intervista con Variety Elle Fanning ha raccontato un retroscena sulle riprese di The Neon Demon, film di Nicolas Winding Refn in cui interpreta la protagonista (LEGGI LA RECENSIONE). La pellicola si apre mostrandoci il suo personaggio, un’aspirante modella, apparentemente morta con gli occhi aperti dopo essere stata dissanguata su un divano. La macchina da presa indietreggia poi lentamente rivelando che la ragazza sta semplicemente posando per un servizio fotografico. La dinamica della scena e il tempo trascorso a girarla hanno causato un problema non da poco all’attrice:

C’è un’inquadratura iniziale, io sto facendo la morta e ho le lenti a contatto… non ho mai perso una gara di sguardi, mai, ma sono stati 11 minuti o giù di lì, i miei occhi sono rimasti aperti per tutto il tempo, le luci erano così forti e hanno fuso le mie lenti a contatto su tutto l’occhio. Mi bruciavano nell’occhio.

Nel cast di The Neon Demon troviamo anche Jena Malone, Karl Glusman, Bella Heathcote e Abbey Lee. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: Variety

