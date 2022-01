Come anticipato stamattina, èil film più visto al mondo su Netflix nella settimana 27 dicembre – 2 gennaio. Dopo essersi piazzato in testa nella settimana di Natale nonostante tre soli giorni di sfruttamento, il film di Adam McKay ha raccolto altre 152 milioni di ore visualizzate nella prima settimana “piena”, salendo a un totale di 263 milioni di ore visualizzate finora . Il resto della classifica dei titoli in lingua inglese contiene pellicole da premi (, al terzo posto nonostante sia uscito a Capodanno e sia disponibile solo in alcuni paesi) e l’inevitabile, anche se al decimo posto fa capolino puredi Sam Raimi.

Per quanto riguarda i film non in lingua inglese, da notare al nono posto È stata la mano di Dio, con due milioni di ore visualizzate. Il film di Paolo Sorrentino è al secondo posto nella classifica italiana, seguito dall’inevitabile Spider-Man: Homecoming, mentre al sesto e all’ottavo posto compaiono anche film italiani come Come un gatto in tangenziale e Noi e la Giulia.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP 10: FILM IN INGLESE (27 DICEMBRE – 2 GENNAIO)

DON’T LOOK UP – 152,290,000 THE UNFORGIVABLE – 21,310,000 THE LOST DAUGHTER – 18,260,000 BACK TO THE OUTBACK – 17,720,000 RED NOTICE – 14,540,000 SPIDER-MAN: HOMECOMING – 14,180,000 FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW – 12,870,000 DEATH TO 2021 – 10,380,000 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND – 5,440,000 SPIDER-MAN – 5,430,000

NETFLIX TOP 10: FILM NON IN INGLESE (27 DICEMBRE – 2 GENNAIO)

LULLI – 15,210,000 VICKY AND HER MYSTERY – 15,160,000 MINNAL MURALI – 11,440,000 STAND BY ME DORAEMON 2 – 6,730,000 1000 MILES FROM CHRISTMAS – 6,650,000 INTERVENCAO – 3,650,000 THE WHOLE TRUTH – 2,780,000 ANONYMOUSLY YOURS – 2,060,000 È STATA LA MANO DI DIO – 2,000,000 SOORYAVANSHI – 1,970,000

NETFLIX TOP 10 ITALIA: FILM (27 DICEMBRE – 2 GENNAIO)

DON’T LOOK UP È STATA LA MANO DI DIO SPIDER-MAN: HOMECOMING THE UNFORGIVABLE LULLI COME UN GATTO IN TANGENZIALE THE WAY BACK NOI E LA GIULIA 1000 MILES FROM CHRISTMAS RED NOTICE

Fonte: Top10