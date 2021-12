a guidare la classifica dei film più visti su Netflix nell’ultima settimana: il film di Jane Campion domina la top 10 con ben 27.2 milioni di ore guardate. Seguono i film action e i film natalizi segnalati già la settimana scorsa, con un grande ritorno: i due film della saga di

In Italia, invece, la top 10 è dominata da I Viziati, seguito dai due nuovi film natalizi di Netflix e, al quarto posto, Il potere del cane.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP 10: FILM IN INGLESE (29 NOVEMBRE – 5 DICEMBRE)

IL POTERE DEL CANE – 27,200,000 UN CASTELLO PER NATALE – 25,550,000 RED NOTICE – 25,400,000 BRUISED – 23,370,000 UN BAMBINO CHIAMATO NATALE – 19,360,000 SINGLE PER SEMPRE? – 13,820,000 14 VETTE: SCALATE AI LIMITI DEL POSSIBILE – 12,170,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE – 7,940,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE 2 – 7,790,000 LOVE HARD – 7,240,000

I VIZIATI – SPOILED BRATS – 26,730,000 THE WHOLE TRUTH – 11,950,000 IL SERPENTE VERDE – 10,650,000 NON C’È DUE SENZA… – 10,320,000 SOORYAVANSHI – 7,110,000 LE LEGGI DELLA FRONTIERA – 3,200,000 LA FAMIGLIA CLAUS – 2,870,000 AMORE SENZA MEZZE MISURE – 2,460,000 DHAMAKA – 2,350,000 BORDERTOWN – 2,100,000

NETFLIX TOP 10 FILM IN ITALIA (29 NOVEMBRE – 5 DICEMBRE)