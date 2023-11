Risale a fine marzo la notizia della ristrutturazione della divisione film di Netflix, una riorganizzazione volta a unire le divisioni indie e mid-budget e a focalizzarsi maggiormente sui titoli forti e di richiamo. Per l’occasione, Lisa Nishimura (supervisore dei documentari e dei film a basso budget) e Ian Bricke lasciarono l’azienda dopo dieci anni.

Ora in un lungo editoriale pubblicato da Variety, il capo della divisione film di Netflix Scott Stuber spiega come cambierà la strategia dell’azienda d’ora in poi, che finora ha sempre premiato la quantità rispetto alla qualità:

Stavamo facendo crescere un nuovo studio cinematografico. Lo facciamo solo da pochi anni, e ci dobbiamo scontrare con aziende che hanno cent’anni di vita. Quindi devi chiederti: qual è il tuo modello di business? E per un po’ di tempo ci siamo dovuti assicurare di avere abbastanza contenuti. Ci serviva la quantità.

Attualmente, Netflix produce circa cinquanta film originali all’anno. L’obiettivo è dimezzare la quantità, passando a 25/30 film, concentrandosi sul creare pellicole di forte impatto a partire già da questo autunno:

In questo momento non stiamo cercando di fissare un numero preciso di pellicole. Vogliamo fare i film in cui crediamo veramente. Intendiamo mettere insieme un’offerta di film che ci faccia pensare: “Questa è la migliore versione di una commedia romantica. Questa è la migliore versione di un thriller. Questa è la migliore versione di un film drammatico”. […] Siamo una macchina che è stata costruita per andare, andare, andare. E questo non porta sempre alla qualità. Molte compagnie di streaming hanno commesso l’errore di muoversi così velocemente da produrre molte cose che non erano pronte per essere prodotte. Vogliamo evitare questo.

Stuber commenta anche l’atteggiamento assunto da Netflix in anni recenti, in cui sembrava cercare di aggiudicarsi quanti più progetti ad alto budget ci fossero. Negli ultimi tempi, invece, ha rifiutato pellicole come It’s Complicated di Nancy Meyers (che costava circa 130 milioni di dollari), il film d’azione Argylle di Matthew Vaughn, e L’esorcista – Il credente:

Il mercato è diventato davvero frenetico, e noi facevamo parte di tutto questo. C’erano tantissimi grandi film con grandi star, e siccome non avevamo nulla in sviluppo o nessuna proprietà intellettuale interna, abbiamo cercato di ottenere il più possibile in maniera aggressiva.

Nell’articolo, tocca all’analista di LightShed Partners Rich Greenfield notare che finora non sono stati molti i film Netflix che sono diventati dei veri e propri “eventi culturali”:

Non c’è ancora stato evento come Barbie in streaming. E Netflix non ha raggiunto momenti culturali con i film come è riuscita con Squid Game o Stranger Things con le serie. Ma forse la domanda non è perché Netflix non sia riuscita a creare un grande film di successo. Forse il punto è che i film, in tv, non hanno lo stesso impatto delle serie.

Questo non impedirà a Netflix di continuare a provarci, aggiustando la propria strategia. In questo senso, la riapertura degli studios al concedere i propri titoli su licenza permetterà allo streamer di concentrarsi su un minor numero di film originali pur mantenendo una ricca offerta di catalogo, possibilmente tornando a studiare le reazioni del pubblico a film come Fidanzata in affitto. Uscita su Netflix grazie al contratto di output siglato con Sony, la commedia con Jennifer Lawrence ha infranto record. Forse il segreto del successo in streaming potrebbe avere qualcosa a che fare con la sala cinematografica…

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate