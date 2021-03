Deadline riporta in esclusiva che Netflix ha acquistato i diritti di sfruttamento statunitensi del thriller d’azione conintitolato

Dopo un confronto con altri potenziali acquirenti, il colosso dello streaming si è aggiudicato la pellicola per una cifra pari a 18 milioni di dollari.

In The Ice Road, dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nelle regioni a nord del Canada, un uomo (Neeson) conduce una missione di soccorso su un oceano di ghiaccio per salvare le vite dei minatori in trappola a dispetto di una minaccia che nessuno si aspettava.

La pellicola è scritta e diretta dallo sceneggiatore di Die Hard – Duri a morire e Armageddon Jonathan Hensleigh.

Di recente, in un’intervista con ET, Liam Neeson ha parlato della possibilità di smettere di girare film d’azione:

Oh sì, mi sa di sì. Ho 68 anni e mezzo, quest’anno ne faccio 69. Ce ne sono un paio che girerò quest’anno, Covid permettendo, e credo che dopo questi due avrò finito. A meno che non possa apparire con un deambulatore o qualcosa di simile. Ne ho appena finito uno in Australia, dovevo combattere con un ragazzino, un attore adorabile di nome Taylor. Durante il combattimento ho guardato in alto, ero senza fiato e lui era impassibile. Così gli ho chiesto: “Quanti anni hai, Taylor? Lui mi ha risposto “25”. Gli ho detto: “Hai la stessa età del mio figlio maggiore!”.