Netflix stacca la spina al nuovo film di Nancy Meyers: costa troppo

La scorsa settimana abbiamo appreso che Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson erano in trattative per diventare i protagonisti della commedia ad alto budget di Nancy Meyers, sceneggiatrice e regista di L’amore non va in vacanza, È complicato e Lo stagista inaspettato che sarebbe stata prodotta da Netflix (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Adesso arriva la notizia che Netflix ha staccato la spina al progetto per questioni collegate al budget ritenuto troppo eccessivo. Il colosso dello streaming aveva accettato di sborsare 130 milioni di dollari per il film, ma negli ultimi giorni Nancy Meyers avrebbe lottato per cercare di ottenerne di più, 150, di cui 80 da destinare agli ingaggi delle star. Le parti non si sono venute incontro in alcun modo e alla fine Netflix ha deciso di affrancarsi dal lungometraggio.

Che, magari, considerato il curriculum di Nancy Meyers in materia di commedie sentimentali dal ricchissimo cast potrebbe anche trovare una nuova casa. Ovviamente vi terremo aggiornati…

FONTE: Deadline