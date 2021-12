Come prevedibile,domina la classifica dei film più visti della settimana in tutto il mondo su Netflix. La pellicola con, Vincent D’Onofrio e Jon Bernthal ha accumulato la bellezza di 85.8 milioni di ore visualizzate da quando è uscita, staccando nettamente gli altri titoli in classifica e piazzandosi in testa anche alla top-10 italiana. I film natalizi rimangono in evidenza, anche se nella seconda metà della top-10 globale, mentre sul fronte dei film in lingua non inglese The Whole Truth batte I Viziati, mentre David e gli elfi debutta al terzo posto.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP 10: FILM IN INGLESE (6 – 12 DICEMBRE)

THE UNFORGIVABLE – 85,860,000 RED NOTICE – 18,010,000 BACK TO THE OUTBACK – RITORNO ALLA NATURA – 16,170,000 IL POTERE DEL CANE – 13,280,000 SINGLE PER SEMPRE? – 11,140,000 UN BAMBINO CHIAMATO NATALE – 10,750,000 UN CASTELLO PER NATALE – 10,050,000 REDEMPTION DAY – 9,790,000 BRUISED – 8,970,000 QUALCUNO SALVI IL NATALE – 8,510,000

NETFLIX TOP 10: FILM NON IN INGLESE (6 – 12 DICEMBRE)

THE WHOLE TRUTH – 10,540,000 I VIZIATI – SPOILED BRATS – 9,820,000 DAVID E GLI ELFI – 9,110,000 VIRTUALMENTE REALE – 8,970,000 SOORYAVANSHI – 8,970,000 IL SERPENTE VERDE – 6,920,000 NON C’È DUE SENZA… – 6,010,000 BORDERTOWN: MURAL MURDERS – 5,560,000 TWO – 5,020,000 LA FAMIGLIA CLAUS – 2,610,000

NETFLIX TOP 10 ITALIA: FILM (6 – 12 DICEMBRE)

THE UNFORGIVABLE JOKER I VIZIATI – SPOILED BRATS UN BAMBINO CHIAMATO NATALE RED NOTICE DAVID E GLI ELFI I SEGRETI DI WIND RIVER IL POTERE DEL CANE UN CASTELLO PER NATALE SINGLE PER SEMPRE?

Fonte: Top10