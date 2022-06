Il co-creatore deiBob McLeod durante una recente ospitata al Phoenix Fan Fusion (come riporta /Film ) è tornato a parlare di, lo sfortunato film prodotto dalla 20th Century Fox e rimandato numerose volte.

Il film, arrivato ad agosto 2020, ha incassato solamente 49,1 milioni di dollari in tutto il mondo, e secondo Bob McLeod l’errore della produzione è stato principalmente uno:

Insomma, al di là dei lettori dei fumetti, il pubblico generalista non sapeva chi fossero i Nuovi Mutanti. Perciò credo che avrebbero dovuto scrivere una storia delle origini, un po’ come l’inizio della graphic novel che ho trovato fantastica. Ho apprezzato molto come Chris [Claremont, co-creatore dei Nuovi Mutanti] li abbia introdotti uno per uno. Credo che in questo caso si sarebbe trattato di un bel film e avrebbe presentato le origini di questi personaggi al pubblico.