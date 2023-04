Come abbiamo visto, Nicholas Hoult ha rivelato di aver perso molti ruoli in questi anni, tra quello di Batman nel film di Matt Reeves.

“Credo che le idee di Matt Reeves fossero fantastiche e che abbia svolto un lavoro splendido” ha raccontato a GQ España. “E lo stesso penso di Rob [Pattinson], è stato fantastico con il personaggio, l’ho adorato. Non credo che sarei stato bravo quanto lui, in fin dei conti“.

Ha poi aggiunto: “Quando ti dicono che hai perso un ruolo è doloroso, ma poi devi accettarlo. Credo sia una mia forza questa, accettare di non essere stato scelto. Quando poi vedo l’attore prescelto che fa un bel lavoro, e mi piace, dico: ‘Oh, hanno fatto la scelta giusta. Sapevano ciò che facevano’. Quindi non è che me ne sto seduto a dire: ‘Non lo guardo quel film’. The Batman è bello e Rob è stato fantastico“.

Cosa ne pensate delle parole di Nicholas Hoult? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate