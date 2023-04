In una recente intervista per il Guardian, Nicholas Hoult – che presto vedremo in Renfield – ha parlato di alcuni ruoli mancati in tre grandi blockbuster.

I film in questione sono stati Top Gun: Maverick, The Batman e anche Mission: Impossible 7.

“Ho fatto uno screen test per Batman e non ho avuto la parte” ha raccontato. “Poi ho fatto un provino per Top Gun e non ho avuto la parte. Poi ho ricevuto una telefonata da Tom Cruise che mi ha proposto Mission: Impossible. Ho avuto il ruolo e poi ho dovuto mollarlo perché avevo già un contratto per The Great“.

Renfield, la commedia horror di Chris McKay con Nicholas Hoult e Nicholas Cage, è in uscita il 25 maggio nei cinema italiani (guarda il trailer). Qui trovate la scheda del film.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate