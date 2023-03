Nicolas Cage è, da sempre, un grande fan dei fumetti tanto è vero che è anche apparso, fisicamente o con la sola voce, anche in alcuni cinecomic come i due Ghost Rider o Spider-Man: un nuovo universo, dove ha doppiato Spider-Man Noir.

Durante la premiere di Renfield, Nicolas Cage è stato intercettato da Comic Book che gli ha dapprima chiesto un aggiornamento sulla sua collezione di fumetti che, come noto, gli è stata rubata anni fa. L’attore spiega di essere riuscito a recuperare solo Action 1 e di dover stare attento a quello che dice in ambito di fumetti perché poi tutto finisce per avere una grande risonanza, come le sue recenti dichiarazioni sul Marvel Cinematic Universe.

Nicolas Cage, restando sul tema, ammette però che fin dalla più tenera età era sicuro che, un giorno, i cinecomic avrebbero dominato l’industria del cinema.

Le persone sono ossessionate dai fumetti e dai film basati sui fumetti. La cosa interesante è che quando avevo 11 anni non avevo dubbi che, quando la tecnologia lo avrebbe consentito, così come le varie tecniche di filmmaking, le storie di questi albi e i colori di questi personaggi avrebbero dominato l’industria. Ed è andata così.

FONTE: Comic Book

