non è affatto d’accordo con Martin Scorsese e con suo zio Francis Ford Coppola sui film di supereroi.

“Perché le criticano? Non capisco il conflitto e non sono d’accordo con la loro visione” ha detto l’attore in un’intervista con GQ prima di aggiungere:

Credo che i film che faccio come Pig o Joe non siano per nulla in conflitto con i film Marvel e credo che la Marvel non abbia nulla a che fare con la fine dei “tweener”. Con questa parola mi riferisco ai film con un budget di 30-50 milioni. I film sono in grande forma, pensate a Il potere del cane, a Spencer o ai film di Megan Ellison. E credo che ci sia ancora un certo Paul Thomas Anderson.

Ha poi parlato dell’evoluzione dei film:

La Marvel ha svolto un lavoro davvero eccellente di intrattenimento per tutta la famiglia e ci ha messo tanto impegno. Insomma, sono cambiate molte cose da quando ho girato i due Ghost Rider. Kevin Feige, o chiunque sia dietro quella macchina, ha trovato un modo magistrale per collegare tutte le storie e i personaggi.

Ha poi concluso: