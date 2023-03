Il Dracula che interpreta in Renfield (GUARDA IL TRAILER ITALIANO) non è la prima volta di Nicolas Cage nei panni di un vampiro dato che, anni fa, c’è stato il Peter Loew di Stress da vampiro, commedia del 1989 da cui ha avuto origine il ben noto meme You don’t say fra l’altro. In quel film non era propriamente una creatura succhiasangue, ma una persona convinta di essere stata vampirizzata e di essere diventata a sua volta un vampiro.

Durante gli impegni stampa di Renfield Nicolas Cage ha parlato della differenza fra questi due vampiri:

È interessante perché con Stress da vampiro non si tratta davvero di un argomento divertente come una vera e propria commedia dark. Abbiamo a che fare con un uomo che sta perdendo la testa e la sanità mentale e proprio grazie a quel contesto – che non è sovrannaturale – sono riuscito a essere alquanto astratto nella mia performance cinematografica. Avevo una visione molto chiara di quello che potevo fare con la mia performance, ma avevo la necessità di avere anche un motore rappresentato dal contesto specifico. Per quello, visto che avevamo a che fare con un tizio che stava sclerando, non era una grande richiesta o una cosa fuori portata vederlo che comincia a muoversi come Max Schreck in u vecchio film di Nosferatu.

Poi aggiunge:

Dracula è un personaggio sovrannaturale. È qualcuno che ha firmato un contratto con delle forze oscure. E, a causa di quello, la mia performance surrealista può essere supportata. sarebbe stato sciocco cercare di ottenere una performance più naturale o realistica, come in Pig ad esempio o in altre pellicole più realistiche. Con gli elementi sovrannaturali o con la malattia mentale, per quanto tragica sia questa cosa, e a cominciare da mia madre sono cresciuto avendo intorno persone che ne hanno sofferto, puoi vedere dove puoi applicare e usare una recitazione più surreale e fatta di bei movimenti che non sarebbe percorribile in altri film.

Cosa ne pensate delle considerazioni fatte da Nicolas Cage? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Screen Rant

