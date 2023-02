Nicolas Cage nella prima immagini dell’action thriller Arcadian

In esclusiva per l’Hollywood Reporter ecco la prima immagine di Arcadian, action thriller intitolato precedentemente Sand and Stones con protagonisti Nicolas Cage, Jaeden Martell (It, Cena con delitto – Knives Out), Maxwell Jenkins (Dear Edward, Lost in Space) e Sadie Soverall (Fate: The Winx Saga).

Diretto da Ben Brewer (curatore dei VFX di Everything Everywhere All At Once), il film si ambienta in un mondo post-apocalittico e scarsamente popolato dove Paul (Cage) e i suoi figli gemelli adolescenti Joseph (Martell) e Thomas (Jenkins) sono riusciti a sopravvivere nonostante tutto.

Potete vedere l’immagine qua sotto:

