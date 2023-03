Nicolas Cage e Keanu Reeves sono – a quanto pare – amici nella vita di tutti i giorni e, in un AMA su Reddit organizzato in vista dell’uscita di Renfield, il primo ha raccontato di come il collega, in questi giorni al cinema con John Wick 4, lo abbia battuto al gioco del biliardo.

Nicolas Cage spiega che, un giorno, Keanu Reeves si è presentato a casa sua e poi si sono messi a giocare a biliardo anche se quest’ultimo aveva inizialmente affermato di non essere un grande giocatore. Cosa che però si è poi rivelato essere!

Il nipote di Francis Ford Coppola, quando qualcuno domanda via Reddit quale sia il film di Reeves che apprezza maggiormente, racconta:

Beh, Keanu mi ha letteralmente stracciato a biliardo una notte. Si è presentato a casa mia con la sua moto e poi ha iniziato a fare questi tiri impossibili. Non faceva altro che ripetere “Oh, non so se riusciro a mandare in buca questa e quest’altra palla” e poi ce le mandava tutte. Per questo provo delle emozioni contrastanti verso le abilità di Keanu perché mi ha dominato letteralmente a biliardo.

Poi ha spiegato anche di amare particolarmente alcuni dei primi lavori del collega:

Mi piacciono molto alcuni dei suoi primi lavori tipo Bill and Ted’s Excellent Adventure. Penso sia stato straordinario nei ragazzi del fiume. Sì, è stato grandioso in quel film.

Cosa ne pensate di questo aneddoto che vede coinvolti Nicolas Cage e Keanu Reeves? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Reddit

