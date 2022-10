Nicolas Cage non ha mai ricevuto il compenso per il ruolo da Oscar in Via da Las Vegas

Nel 1996, Nicolas Cage ha vinto il premio Oscar per il Miglior attore protagonista grazie a Via da Las Vegas, pellicola diretta da Mike Figgis uscita l’anno prima nei cinema.

E, a quanto pare, la star si è dovuta “accontentare” del riconoscimento ricevuto perché il compenso che gli spettava per aver preso parte al film non gli è mai stato riconosciuto. È stato lo stesso regista di Via da Las Vegas, Mike Figgis, a raccontare di recente che né lui né Nicolas Cage sono mai stati pagati per il lavoro fatto su quel lungometraggio. I due avrebbero dovuto ricevere 100.000 dollari a testa, ma, a quanto pare:

Quelli della Lumiere Pictures, che finanziarono il film, mi dissero che non generò mai un profitto.

La pellicola era costata 4 milioni di dollari e ne aveva poi incassati 32 a livello globale.

Il regista aggiunge:

Comunque sia, la mia carriera poi si è risollevata di nuovo e per il film che ho girato dopo sono stato pagato molto bene. E, nell’arco di un anno, Nicolas Cage guadagnava 20 milioni a film, quindi è andata comunque bene.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film:

Lo sceneggiatore Ben, un alcolizzato cronico, dopo essere stato licenziato, brucia quasi tutti i suoi effetti personali, passaporto compreso, e raccolti tutti i suoi risparmi decide di andare a Las Vegas ad ubriacarsi fino a morire. Qui incontra Sara, una prostituta di origini russe, anche lei fuggita da Los Angeles e dal suo protettore Yuri, che però l’ha seguita fin lì e la obbliga a lavorare ancora per lui. Quando la mafia russa uccide l’uomo, Sara, libera e incuriosita da Ben che pur incapace di possederla fisicamente la attrae, lo accoglie in casa.

