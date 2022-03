è un vampiro tutti i personaggi di fiction esistenti a questo mondo,è una fonte inesauribile di amatissimi

Nel corso degli anni, il ben noto nipote di Francis Ford Coppola ha – senza volerlo – dato vita a una sfilza infinita di meme che sono andati a ripescare anche parecchio indietro nel tempo, considerato che il ben noto “You don’t say” è stato ricavato da Stress da vampiro, pellicola diretta da Robert Bierman risalente al 1989. Se volete avere un quadro abbastanza completo di tutti i meme ispirati da Nicolas Cage non dovete fare altro che studiare l’apposita pagina di Know your meme.

Durante la promozione stampa di The Unbearable Weight of Massive Talent, la pellicola dove interpreta sé stesso, l’attore ha raccontato a GQ di non cogliere appieno la fascinazione provata dal web per i meme che lo vedono come protagonista involontario. In un passaggio della cover story del magazine possiamo leggere:

“Ancora non afferro pienamente la fascinazione verso la mia faccia o le mie espressioni facciali che emerge da questi meme” racconta. Mi dice anche che lo studio che sta lavorando alla campagna promozionale Walmart di Unbearable Weight sta photoshoppando la sua faccia sui poster di altre pellicole Lionsgate, da John Wick a Terminator 2. “Cioè, mi domando: perché? Cos’è questa roba?”

Secondo voi, qual è il meme più divertente fra quelli che vedono come protagonista Nicolas Cage arrivati online nel corso degli anni? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.

