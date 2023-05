Durante il The Late Show with Stephen Colbert, a Nicolas Cage è stata chiesto quali siano i suoi primi ricordi. Ecco la sua risposta, in pieno Cage-style:

So che sembra molto lontano [nel tempo] e non so se sia reale o meno, ma a volte penso di poter tornare indietro fino a quanto ero nell’utero e di poter vedere i volti nel buio o qualcosa del genere. So che sembra un’idea fortemente astratta, ma in qualche modo sembra che sia successo.

L’attore cerca poi di spiegare come quelli a cui fa riferimento probabilmente non siano dei veri e propri ricordi visivi, ma piuttosto alcune delle sue prime percezioni sensoriali:

Ora che non sono più nell’utero, devo immaginare che forse si trattava di vibrazioni vocali che risuonavano attraverso di me in quella fase. Questo risale a molto tempo fa. Non lo so, mi viene in mente… Non so nemmeno se ricordo di essere stato nell’utero, ma questo pensiero mi ha attraversato la mente.

Potete vedere l’intervista completa a Cage qui sotto:

Vi ricordiamo che a breve ritroveremo Cage in Renfield, commedia horror in arrivo in Italia il 25 maggio (LEGGI LA RECENSIONE). La storia ruota attorno all’omonimo protagonista (Nicholas Hoult), il tormentato aiutante di Dracula (Cage). Il film è diretto da Chris McKay e scritto da Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), a partire da un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Nel cast anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Nicolas Cage? Lasciate un commento!

