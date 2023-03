Nicolas Cage smentisce le voci secondo le quali avrebbe adottato il method acting durante la lavorazione di Renfield, restando, dunque, nei panni del personaggio anche nelle pause fra le riprese.

Tutto nasce da una dichiarazione fatta qualche giorno fa a Insider dal regista della pellicola, Chris McKay, che spiegava come “a prescindere dalla scena che stavamo facendo, lui restava al 100% nel personaggio, anche durante le pause fra le riprese”.

Alla premiere di Renfield, Nicolas Cage ha detto che:

Non ho questo ricordo, non so perché Chris abbia detto questa cosa. Mi sono fatto un sacco di risate fra le riprese sia con Chris McKay che con Nicholas Hoult, magari ha detto così perché in quei momenti avevo ancora i canini in bocca che mi facevano parlare in una certa maniera, ma non rimanevo nel personaggio.

Poi, parlando del suo Dracula, aggiunge:

Con questo Dracula ho cercato di fondere insieme allo stesso tempo gli aspetti spaventosi e divertenti nel momento in cui dovevo consegnare le mie battute. La vera sfida è stata riuscire a capire come essere divertente e spaventoso allo stesso tempo.

Negli mesi scorsi, il cosiddetto “method acting” si è beccato una caterva di critiche, da Samuel L Jackson a Mads Mikkelsen passando per David Harbour, Charlize Theron e Jesse Plemons, venendo invece difeso da altri come Andrew Garfield e Sally Field.

Nel film in arrivo il 14 aprile negli Stati Uniti e il 25 maggio in Italia Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

