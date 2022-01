Per me la parola attore porta a pensare: “Oh, è un grande attore, quindi un gran bugiardo“. Con il rischio di sembrare uno stron*o pretenzioso, preferisco la parola “interprete”, perché implica che stai aprendo il cuore o l’immaginazione, i sogni o i ricordi, che stai dando vita a qualcosa per comunicare con il pubblico.

Nel corso del podcast Award Circuit di Variety,ha spiegato perché non preferisce farsi chiamare attore. Il motivo? Ecco spiegato:

Prossimamente vedremo Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent (il peso insostenibile di un gigantesco talento), il lungometraggio in cui lo vedremo interpretare sé stesso (qui potete ammirare il primo trailer diffuso alcuni giorni fa).

L’anno scorso l’interprete è stato invece ingaggiato per il ruolo di Dracula in Renfield, nel nuovo film della Universal Pictures. il film sarà una rivisitazione in chiave contemporanea, perciò sarà ambientato ai giorni nostri. Per lo studio intanto sono in sviluppo un film di Wolfman con Ryan Gosling e uno su Van Helsing prodotto da James Wan.

Fonte: Screenrant