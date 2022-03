Se le cose fossero andate diversamente a Hollywood, adesso tra i ruoli interpretati da Nicolas Cage ci sarebbe anche quello di

Durante la promozione stampa di The Unbearable Weight of Massive Talent, la pellicola in cui interpreta sé stesso, l’attore ha raccontato a GQ che non vede quella di Superman come una porta chiusa:

Avrebbe importanza la quantità di tempo trascorsa nei panni del personaggio? Potrebbe ancora esserci una possibilità.

Qualche anno fa l’attore era di un altro avviso. In una chiacchierata con il Guardian aveva infatti dichiarato:

Oh, penso proprio che i miei giorni da Superman siano ormai passati.

Sulla possibilità di interpretare piuttosto un cattivo, aveva poi aggiunto:

Oh, sarebbe GRANDIOSO. Sarei un ottimo Lex Luthor.

