Negli scorsi giorniha risposto ad alcune domande su Reddit AMA in occasione dell’uscita nelle sale di(il peso insostenibile di un gigantesco talento), il film in cui Cage interpreta sé stesso.

In quel frangente un utente ha chiesto all’attore quale sarebbe il ruolo dei suoi sogni che vorrebbe interpretare. Cage ha risposto il Capitano Nemo dal romanzo di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari:

Riguardo a The Unbearable Weight of Massive Talent:

La pellicola è scritta da Kevin Etten e Tom Gormican e approderà ufficialmente nelle sale degli Stati Uniti il 22 aprile 2022 grazie alla già citata Lionsgate.

Fanno parte del cast del film Nicolas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, with Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

Tempo fa, l’attore aveva avuto modo di spiegare che la pellicola andrà a rivisitare anche alcuni momenti della sua carriera:

Non amo troppo guardarmi alle spalle, ma questo lungometraggio fa l’esatto opposto lanciandomi tutto il passato in faccia. Probabilmente dovrò riguardarmi alcuni miei vecchi film perché mi sa che dovremo rimettere in scena alcune di quelle sequenze. Sarà come assistere a una versione nello stile di Il gabinetto del dottor Caligari di roba come Con Air o Face/Off.