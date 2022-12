Per Nicolas Winding Refn “Hollywood è un sistema che sta cadendo a pezzi”, ma le sale “non scompariranno mai”

Il 5 gennaio prossimo arriverà su Netflix Copenaghen Cowboy (GUARDA IL TRAILER), nuova serie di Nicolas Winding Refn, dopo Too Old To Die Young, disponibile dal 2019 su Prime Video.

Il regista, il cui ultimo film, The Neon Demon, risale al 2016, ha concesso per l’occasione un’intervista a Deadline, in cui ha condiviso il suo pessimismo sul destino di Hollywood e la sua speranza per quello delle sale. Ecco le sue parole:

Hollywood è molto seducente e inebriante, ma è anche un sistema che sta cadendo a pezzi disperatamente. E credo che lo stiano facendo più a se stessi che ad altro. Chi lo sa? Mi piacerebbe fare qualcosa di grandioso e di grande, ma vorrei mantenere la mia libertà, il mio impulso e il mio controllo creativo. Il mercato delle sale sta ridefinendo la propria esistenza. Affinché il cinema sopravviva, dobbiamo tornare a fare film. Lo streaming ha costretto anche il mercato delle sale a reinventarsi. Non credo che le sale cinematografiche scompariranno mai. Penso che la sala esisterà sempre, ma deve essere messa alla prova per diventare migliore, più sufficiente e più significativa.

Refn dunque non sembra essere aperto all’idea di realizzare un film mainstream:

Ho sempre avuto a cuore la mia indipendenza. Penso che svegliarsi la mattina, andare al lavoro, dipingere come si vuole e tornare a casa sia ancora l’esperienza più soddisfacente in assoluto. Per me, se non hai il potere di controllo alla fine della giornata o la capacità di manipolare a tuo favore, è una commissione. Se devi passare tutta la giornata a lottare per ottenere un compromesso, che esempio sono per i miei figli?

Il regista ha poi rivelato che “pensa” che realizzerà un nuovo film il prossimo anno.

