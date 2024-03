Attraversare un red carpet può essere un sogno per molti, ma per una star come Nicole Kidman, abituata da anni a sfilare per i fotografi, è ormai diventato stancante.

Racconta l’attrice, in un’intervista per Elle, che i red carpet possono essere a volte opprimenti.

Voglio andarmene, togliermi il vestito e mettermi il pigiama. È un po’ come l’opposto di Cenerentola: sono felice di tornare a casa e tornare semplicemente me stessa. Mi sento un po’ sopraffatta. Penso: “Devo tornare a casa adesso. Sono molto stanca. Voglio riscaldarmi, voglio raggomitolarmi e voglio sentirmi reale.”

Aggiunge che, nonostante tutte le esperienze e i film, ciò che preferisce della sua vita, che le dà un senso, sono le relazioni con le persone.

Ho una vita molto piena con le persone che amo. Sto crescendo delle figlie. Sono una moglie, sono una migliore amica. Sono una sorella, sono una zia. Ho relazioni profondamente intime con le persone. E questo, per me, è il significato della vita: prendersi cura di ciò che lasciamo alle spalle, di chi lasciamo dietro di noi.

Cosa ne pensate delle parole di Nicole Kidman? Fatecelo sapere in un commento.

