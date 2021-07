Per tutti gli amanti della cucina e dista arrivando il prodotto che fa per voi!

È infatti disponibile per l’acquisto “Nightmare Before Christmas Cookbook & Entertaining Guide”, un libro ufficiale scritto da Kim Laidlaw, Caroline Hall e Jody Revenson contenente varie ricette tra dolci, drink e molto altro ispirate al classico film animato del 1993.

Ecco alcune immagini del prodotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film di Henry Selick:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.