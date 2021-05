Direttamente dall’universo diecco dei nuovi prodotti targati Funko realizzati in occasione del Funkoween.

Questa nuova wave comprende una serie di figure POP denominata Pop Train che vede i protagonisti del lungometraggio in fantasiosi vagoni di un treno che possono essere uniti fra loro. Ma anche dei portachiavi e delle figure Pop Artist di alcuni personaggi.

Potete vedere le immagini dei vari prodotti qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film di Henry Selick:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.