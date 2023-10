È passato un anno dall’ultima volta che qualcuno ha parlato di un sequel di The Nightmare Before Christmas: all’epoca era stato il doppiatore originale di Jack Skellington a spiegare che il regista Henry Selick sarebbe interessato a lavorare a un corto, ma che non c’era nessuna voce concreta a riguardo.

Ora, in occasione dei 30 anni del film, People ha intervistato lo stesso Selick, che da un lato ha spiegato che è difficile pensare di ripetere un successo come quello del film d’animazione originale, e dall’altra ha espresso interesse nell’esplorare una storia sul passato di Jack:

Penso che in particolare Tim Burton pensi che non avrebbe senso andare a interferire con il successo del film originale. Senza dubbio non ha bisogno dei soldi che farebbe un sequel! Ha avuto molti altri successi, e finora nessuno ha avuto una grande idea su un sequel. Inoltre penso ancora che sia Tim a dover decidere, ma non credo ci sia un’idea in grado di convincerlo per ora. […] Penso che una storia veramente interessante potrebbe essere quella che racconta come Jack è diventato Re della città di Halloween.

Il doppiatore Chris Sarandon sarebbe disponibile a tornare “all’istante” nei panni di Jack per un nuovo film, cosa che già fa durante eventi, in videogiochi e altro ancora:

Come dice Henry, ca–o sì! Se facessero un seguito, sarei lì all’istante.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate