Il fatto che Nightmare Before Christmas sia conosciuto anche come “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas” ha, spesso e volentieri, portato le persone a credere che il classico in animazione stop motion sia stato diretto dal regista di Batman e Beetlejuice.

LEGGI – Nightmare Before Christmas non ha bisogno di un sequel secondo il regista Henry Selick

In realtà, pur essendo basato su una storia e dei personaggi ideati da Tim Burton (tutto risale a una poesia illustrata del filmmaker addirittura del 1982!), è stato diretto dal suo collega e amico Henry Selick. Burton, all’inizio degli anni novanta, era impegnato con le riprese di Edward mani di forbice e Batman – Il ritorno, e non aveva voglia di dover anche dirigere un film d’animazione a passo uno, cosa molto lunga e faticosa.

In un’intervista rilasciata a People in occasione del trentennale di Nightmare Before Christmas, Henry Selick ha parlato proprio di questa “confusione nei crediti di regia” spiegando che se, un tempo, era qualcosa che lo infastidiva, ora non è più un problema.

Non è davvero un problema. Per la maggior parte, almeno tutte le persone che lavorano nell’industria, tutti quelli che operano nell’animazione, sanno che sono stato io a dirigerlo. Penso che abbia avuto senso mettere il suo nome sui cartelloni per assicurarsi che la gente non lo confondesse, magari, con Nightmare on Elm Street o qualche film horror vero e proprio. Quindi sì, mi dava più fastidio anni fa. Ora non mi dà fastidio affatto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: People

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate