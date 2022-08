Nightmare Before Christmas 2 si potrebbe fare? Ecco la risposta di Henry Selick

Il regista Henry Selick ha già cominciato la promozione della sua nuova opera in stop-motion, Wendell & Wild, ma durante un’intervista è finito inevitabilmente per parlare anche di una delle pellicole più amate fra quelle che ha diretto, ovvero Nightmare Before Christmas.

Selick ha difatti risposto a una domanda che gli è stata posta da Screen Rant circa la possibilità di dare vita a un Nightmare Before Christmas 2. Queste le sue parole:

La gente chiede da tempo un sequel sia di Nightmare che di Coraline. Se ci fosse una bella storia da raccontare, potrebbe avere senso. Ma, troppo spesso, i sequel sono solo dei remake del primo film con qualche piccolo cambiamento.

Qualche mese fa, Danny Elfman, il compositore delle musiche del film e voce di Jack Skeletron (Jack Skellington) nelle parti cantate ha risposto a una domanda analoga spiegando che difficilmente Tim Burton approverebbe un Nightmare Before Christmas 2 aggiungendo però che se mai dovesse cambiare idea, lui lavorerebbe al progetto ben volentieri:

Credo che Tim sia sempre stato contrario. Ma comunque, non mi sorprenderebbe se ci ripensasse… se avesse un’idea fresca, affronterei quel viaggio con lui. Non ha mai espresso interesse però, l’ha sempre vista come una cosa pura e unica, perciò un sequel non lo ha mai ispirato. Non voglio parlare a nome suo, però, è il suo universo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti qua sotto!

FONTE: Screen Rant