Hot Topic ha collaborato con Disney per dare vita a una nuova linea di abbigliamento dedicata a Nightmare Before Christmas, proprio in occasione del 30° anniversario del film animato.

Potete vedere i vari indumenti cliccando sull’immagine qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com

Classifiche consigliate