Nightmare Before Christmas: ecco le nuove action figure di Jack, Sally e del Baubau

Super7 ha annunciato l’arrivo sul mercato di tre nuove action figure ispirate ai protagonisti di Nightmare Before Christmas, amato film animato in stop-motion ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick.

Le figure in questione sono dedicate a Jack (con Zero), Sally e al Baubau.

Potete vedere le tre figure qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film di Henry Selick del 1993:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.