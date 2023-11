Sembra assurdo al giorno d’oggi pensare che, alla sua uscita, Nightmare Before Christmas non ebbe un grande successo al box office. Successo che crebbe invece nel corso del tempo e con l’uscita del film in home video rendendo iconico il suo protagonista, Jack Skeletron.

A 30 anni dalla sua creazione Tim Burton si è trovato a parlare del film con Empire, dicendo chiaramente che non ha intenzione di vedere sequel o reboot dell’opera da lui prodotta e diretta da Henry Selick:

Per me questo film è molto importante. Ho fatto dei sequel, ho fatto altre cose, ho fatto dei reboot, ho fatto tutto questa roba, va bene? Non voglio che succeda a questo. È carino che le persone siano magari interessate a un altro film, ma io non lo sono. Mi sento come il vecchio proprietario di un piccolo pezzo di terra che non lo vuole vendere alla grande centrale energetica che vuole prendersi tutto.

Ha continuato dicendo di essere particolarmente affezionato a Skeleton:

Un personaggio percepito come oscuro, ma che in realtà è buono. Queste sono le cose che amo, sia che si tratti di Edward mani di forbice o di Batman, personaggi che hanno questo aspetto. Rappresentava tutto quello che io avevo. Ero percepito come un personaggio oscuro, quando io non mi sentivo a quel modo. Quindi è un personaggio molto personale.

Sembra dunque che dovremo rinunciare a vedere una nuova versione di Nightmare Before Christmas sullo schermo e, in fondo, va bene così.

