Nightmare, Mike Flanagan ha un’idea per un nuovo film: “Ma non so con chi parlare”

In una recente intervista per il podcast Script Apart, Mike Flanagan – creatore di Hill House – ha parlato di un franchise che vorrebbe ravvivare: Nightmare.

Il regista ha svelato di aver incontrato qualche difficoltà in proposito e di averne addirittura parlato con Heather Lagenkamp, la storica interprete di Nancy Thompson nella saga horror:

Uno dei franchise che è sulla mia lista da sempre è Nightmare – Dal profondo della notte. Cavolo, sarebbe uno spasso. Un paio d’anni fa ho lavorato a una versione tutta mia, solo che vista la situazione delicata dei diritti, sembra che nessuno li controlli effettivamente, perciò non so con chi parlarne. Continuo a dire ai miei agenti: “Proponetemi per Nightmare“, solo che rispondono: “Ci piacerebbe tanto, ma non abbiamo idea di chi dovremmo contattare“. Ne ho parlato con Heather Langenkamp, con cui ho trascorso quasi un anno. Nessuno sa cosa fare.

Nightmare – Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street) è il leggendario lungometraggio horror uscito nel scritto e diretto da Wes Craven, interpretato da Heather Langenkamp e con Robert Englund nei panni di Freddy Krueger, che ha dato origine alla longeva saga.

