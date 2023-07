In un’intervista con People, Robert Englund, storico interprete di Freddy Krueger nei film di Nightmare, ha ricordato la volta in cui gli è sembrato di essere in un incubo del personaggio.

L’esperienza risale alle riprese del primo capitolo, uscito nel 1984, quando:

Erano le 4 del mattino e non volevo rotolare su un fianco e rovinare il trucco. Così ho messo questo piccolo asciugamano sotto la testa e ho indossato… il maglione, gli stivali e i pantaloni di Freddy. Ho abbassato le luci della roulotte… l’assistente alla regia ha bussato alla porta: “Signor Englund, signor Englund, proviamo a fare questa ripresa con Heather [Langenkamp, interprete di Nancy Thompson]“. Mi sono seduto e ho colto questo movimento nello specchio semi-illuminato di fronte al letto su cui ero sdraiato. E lì, in una falsa prospettiva nella penombra, sotto le lampadine spente del mio specchio per il trucco, sedeva questo vecchio calvo ustionato. Per un attimo mi è sembrato un film surreale dei Fratelli Marx. E mi sono letteralmente dimenticato di essere truccato. Ero in quel momento in cui ci si sveglia per la prima volta e si è semicoscienti. Ero un po’ disorientato. Mentre parlavo, potevo chiudere gli occhi e vederlo letteralmente. Non ero ancora del tutto sveglio, ero semi-cosciente. E a volte, per qualche motivo, ritorno a quel momento. E lo riconosco come un’esperienza, non come un incubo, ma a volte mi capita di notte. Questo è quanto di più vicino a una sorta di incubo di Freddy io abbia mai avuto.