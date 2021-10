No Time To Die

Qualche giorno fa, con un post pubblicato su Facebook , la casa editrice milanese BAO Publishing ha spiegato la bizzarra collaborazione avuta con la EON e la Mgm per, il nuovo film di James Bond arrivato nei cinema la scorsa settimana.

Nel post possiamo leggere:

Quasi tre anni fa ci è arrivata una delle mail più strane della nostra carriera. Conteneva una richiesta molto specifica, che siamo stati estremamente felici di soddisfare.

Se andrete a vedere il nuovo film di 007, che esce oggi nelle sale, in una delle scene iniziali, tra quelle girate in Italia, vedrete l’auto di Bond mitragliare un’edicola. Be’, la maggior parte delle cose che vedrete volare via da quel chiosco sono fumetti BAO. Non siamo mai stati così felici e fieri di veder distruggere un po’ di nostri libri, credeteci!

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate di No Time to Die? Avete visto il James Bond di Cary Fukunaga, l’ultimo interpretato da Daniel Craig? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!