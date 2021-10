No Time To Die

Con Maniac giravamo durante la fase di stesura della sceneggiatura e dopo la fine delle riprese mi dissi che non l’avrei più fatto. Poi con Bond ci siamo ritrovati a scrivere anche dopo la fine delle riprese, in post-produzione.

Dopo l’esperienza vissuta con la serie, il regista diCary Fukunaga promise che non avrebbe diretto più un progetto senza avere una sceneggiatura pronta. Con l’ultimo film diora al cinema, tuttavia, il regista è stato costretto a rimangiarsi la parola, come raccontato a Esquire

Il motivo è semplice: la produzione doveva prima girare una serie di scene d’azione con Daniel Craig, ma poi a causa di un infortunio dell’attore è stato necessario cambiare tutto il programma di riprese, costringendo il regista a girare delle sequenze di dialogo senza prima aver chiari tutti gli sviluppi della trama:

L’unico set pronto era l’ufficio di M. Avevo più o meno un’idea di quello che volevo che succedesse in quella scena, ma nessuna parte della sceneggiatura era ancora pronta. Fortunatamente mi sono trovato in compagnia di alcuni dei migliori attori al mondo.

Ha poi proseguito:

Scrivevo dialoghi decisi, ma vaghi, in modo tale che potessero riferirsi a un certo numero di cose del terzo atto. […] Quando abbiamo montato il film, in qualche modo tutto ha assunto un senso. Ma vi dico un segreto, ora posso visto che siamo vicinissimi all’uscita: ci sono battute dette da Ralph Fiennes nel trailer che per entrambi non avevano alcun senso quando le abbiamo girate.

Trovarsi in sinergia con gli attori è stato fondamentale:

Guardavo ciò che avevo scritto e dicevo: “Ascolta Ralph, mi dispiace, non posso fare altro” e poi Ralph diceva la mia battuta schifosa trasformandola in qualcosa di fantastico. E poi Rory Kinnear aggiungeva battute sue e mi lascia a bocca aperta: “Rory, è una battuta stupenda, caz*o”.

Alla fine, fortunatamente è filato tutto per il verso giusto.

Restando in tema, per celebrare l’ultimo film con Daniel Craig, il celebre fotografo ha messo in vendita una serie di stampe limitate di alcuni suoi scatti fatti sul set dei film: ecco il sito.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

