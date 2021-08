In vista dell’imminente uscita nelle sale, la(che, ricordiamo, è stata recentemente acquisita da Amazon per 8.5 miliardi di dollari ) e la Eon hanno mostrato un paio di scene di, l’ultimo Bond movie interpretato da Daniel Craig, alla Cinema-Con di Las Vegas.

Scene che, chiaramente, sono state viste – e descritte – dalle principali testate americane presenti all’evento. Ecco la nostra traduzione di quanto pubblicato da The Wrap:

James Bond si risveglia sulla sommità di un edificio, del tutto disorientato, i suoni sono attutiti. Chiama qualcuno al telefono ma la cosa pare inutile, per cui l’agente segreto comincia a correre per le vie della città solo per finire sotto al fuoco degli agenti della Spectre. Si lega a un ponte per scappare ma, presto, s’imbatte proprio nelle persone che lo stavano inseguendo. A seguire: una tipica rissa in stile Bond.

A seguire, ritroviamo Bond con Madeleine Swann (Lea Seydoux) e le chiede come la Spectre faceva a sapere che lui era in città. Lui pensa di essere stato tradito dalla donna e non c’è nulla che lei possa dire per persuaderlo del contrario. I due si ritrovano a bordo di una Aston Martin vintage che i fan della saga riconosceranno facilmente dato che si tratta della DB5 di Goldfinger. La vettura ha come optional tutte le varie armi di Q. Sfortunatamente, verrà distrutta nel corso di una sparatoria con gli agenti della Spectre. Bond dice a Swann: “Tutti hanno dei segreti. Semplicemente, non siamo ancora arrivati a conoscere il tuo”.