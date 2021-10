No Time To Die

In una recente intervista con Comicbook ha parlato della possibilità di rivedere Nomi in futuro dopo

L’attrice lo spera:

Sono così legata a Nomi, ovviamente, e adorerei rivisitarla ancora una volta. Credo che varrebbe la pena esplorare un personaggio simile. Al contempo, però, se non la dovessimo rivedere più, la sua introduzione nella saga e il modo in cui si chiude il suo arco nel film basterebbero grazie al suo carattere a tutto ciò a cui ho contribuito a costruire per questo mondo.

L’attrice ha svelato di aver lavorato molto sulla storia del personaggio:

Avevo scritto tutta una storia del suo passato, avevo addirittura scritto delle lettere e dei diari come se fossi Nomi, per capire il suo passato e assicurarmi che ci fosse abbastanza sostanza per sentirmi libera quando provavamo battute alternative o quando qualcosa non mi convinceva. Chiedevo a Phoebe [Waller-Bridge, la co-sceneggiatrice] ad esempio di cambiare qualcosa o a Cary [Joji Fukunaga, il regista] di farla entrare nella stanza in modo diverso. È stato di enorme aiuto alla fine fine.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate di No Time to Die? Avete visto il James Bond di Cary Fukunaga, l’ultimo interpretato da Daniel Craig? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!