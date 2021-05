Nel quinto giorno delle riaperture, sono 16mila gli spettatori che si sono recati nei cinema italiani, per un totale di 103mila euro in incassi in 363 sale. A guidare la classifica di venerdì il vincitore del premio Oscar , che raccoglie 72mila euro e sale a 133mila euro in due giorni. Ricordiamo che da ieri il film è disponibile anche in streaming.

Al secondo posto Minari incassa altri 13mila euro, salendo a quasi 57mila euro in cinque giorni. Due le cose da notare: Nomadland ha incassato il doppio di Minari in soli due giorni, ma soprattutto a dominare la classifica sono due prime visioni, a dimostrazione che il pubblico al cinema cerca prodotto nuovo.

Buona anche la performance del restauro di In the Mood for Love, che ieri è cresciuto incassando altri seimila euro e salendo a 16mila euro complessivi. Quarto posto per EST – Dittatura Last Minute, con 3mila euro e un totale di quasi diecimila euro.

Chiude la top-five un’altra nuova uscita, il vincitore della Berlinale, Sesso sfortunato o follie porno, con duemila euro e un totale di 3500 euro in due giorni.

BOX-OFFICE ITALIA 30 APRILE 2021

NOMADLAND – € 72.376 / € 133.153 MINARI – € 13.757 / € 56.919 IN THE MOOD FOR LOVE – € 6.013 / € 16.552 EST – DITTATURA LAST MINUTE – € 3.079 / € 9.707 SESSO SFORTUNATO O FOLLIE PORNO – € 2.002 / € 3.562 ALPS – € 739 / € 73.162 I PREDATORI – € 678 / € 163.711 UN DIVANO A TUNISI – € 443 / € 455.644 LEI MI PARLA ANCORA – € 395 / € 2.151 LEZIONI DI PERSIANO – € 388 / € 1.744

Fonte: Cinetel