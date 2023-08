Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, il film con Adam Sandler disponibile dallo scorso venerdì 25 agosto su Netflix, è diventata la commedia con il miglior apprezzamento critico di sempre fra quelle che il popolare comedian ha realizzato da quando ha siglato un contratto di esclusiva multimilardario con la piattaforma.

Attualmente, su Rottentomatoes, Non sei invitata al mio Bat Mitzvah ha un 96% di recensioni positive a fronte di 47 articoli presi in esame (LEGGI LA RECENSIONE DI BADTASTE), un record assoluto per Adam Sandler.

Nel mentre, dalle pagine di Entertainment Weekly, la regista Sammi Cohen ha parlato della “magica” esperienza avuta dal lavorare con Adam Sandler e la sua famiglia (nella pellicola ci sono le sue due figlie Sunny e Sadie e sua moglie Jackie).

È stata come una magia. Non penso che vivrò mai più un’esperienza del genere. È quasi surreale perché, innanzitutto, i Sandler mi hanno fatto sentire parte della famiglia. Non mi sono mai sentita una estranea, non mi sono mai sentita un’ospite. E ciò che è incredibile da osservare è che lo fanno con la comunità. La comunità e la famiglia sono pilastri fondamentali dell’essere ebrei e i Sandler hanno questo modo di far sentire davvero tutti come in famiglia e a casa. C’è questo senso di tranquillità e di presentarsi come sei. Quando ti senti in famiglia, puoi essere te stesso. E penso che questo susciti battute più divertenti e ci sia meno filtro su tutto. Puoi semplicemente rilassarti e divertirti. Adam fa tutto nel modo giusto. Sta producendo, sta recitando, sta facendo il papà. Tutta la famiglia – lui, le ragazze, Jackie – è incredibilmente talentuosa e sono il gruppo di persone più laborioso che abbia mai incontrato. Sadie e Sunny in particolare erano davvero interessate al mondo del cinema. Il cast dei bambini nel complesso, alcuni di loro vogliono essere scrittori e registi, ed è stata solo una cosa divertente da vedere e aiutare a coltivare anche quella sorta di istinto creativo.