Non sei invitata al mio Bat Mitzvah è la commedia diretta da Sammi Cohen che vede nel cast Adam Sandler in un ruolo decisamente secondario visto che le vere protagoniste della pellicola (dove compare anche sua moglie Jackie) sono le sue due figlie, Sunny e Sadie.

Un lungometraggio che pare un perfetto appiglio per tutte quelle persone che, nell’ambito delle polemiche sterili che trovano terreno fertile sui social, nei mesi scorsi si sono lamentate dei cosiddetti Nepo Baby di Hollywood, i cosiddetti figli d’arte che recitano sul grande o piccolo schermo in quanto figli o figlie d’arte (come se si trattasse di una cosa che non avviene nella quasi totalità delle professioni umane). Ve ne avevamo parlato in un apposito speciale che trovate qui.

Interpellata dall’Hollywood Reporter circa la questione, la regista ha giustamente liquidato in fretta la cosa spiegando che, con questo film, è accaduto quello che avviene sempre quando Adam Sandler lavora a un suo progetto in cui è solito collaborare da sempre con la sua famiglia, sia essa intesa in senso letterale o allargato:

Adam Sandler ha da sempre la reputazione di persona che è solita fare film con i suoi amici ed è qualcosa che tutti vorremmo fare. In questo caso, sta ancora facendo film con i suoi amici, ma sono le sue figlie. È il tipo di papà che è anche il tuo migliore amico. Per quanto riguarda le voci che sentiamo online, non do peso alla cosa perché penso “Sì, ok, sta facendo la stessa cosa che ha sempre fatto”.

In Non sei invitata al mio Bat Mitzvah Stacy e Lydia sono due migliori amiche che hanno sempre sognato di avere indimenticabili bat mitzvah. Ma le cose iniziano a prendere comicamente una brutta piega quando un ragazzino popolare e alcuni drammi scolastici minacciano la loro amicizia e il loro rito di passaggio.

